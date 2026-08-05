Тоннелепроходческий щит «Евдокия» преодолел 200 метров в сторону площади Свободы

Первый тоннелепроходческий щит «Евдокия», отправившийся с улицы Горького в сторону площади Свободы, минул отметку 200 метров. Об этом сообщается в канале «Метро НН — Наше. Новое» в мессенджере МАХ.
«Почти треть всего пути позади, как и исторические здания, среди которых объект культурного наследия “Дом с воссозданной мемориальной обстановкой жизни нижегородской интеллигенции конца XIX — начала XX веков” по адресу улица Горького, 127, литеры А, А1», — говорится в сообщении.
Специалистами уже смонтировано свыше 140 колец железобетонной высокоточной обделки. Работы продолжаются согласно производственному графику.
Ранее сообщалось, что второй тоннелепроходческий щит запустили с улицы Горького в сторону площади Свободы.