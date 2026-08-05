Тоннелепроходческий щит «Евдокия» преодолел 200 метров в сторону площади Свободы

«Почти треть всего пути позади, как и исторические здания, среди которых объект культурного наследия “Дом с воссозданной мемориальной обстановкой жизни нижегородской интеллигенции конца XIX — начала XX веков” по адресу улица Горького, 127, литеры А, А1», — говорится в сообщении.