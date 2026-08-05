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Волгоградка протаранила мотоцикл: два человека попали в больницу

В Волгограде водитель иномарки протаранила байк. От удара мотоцикл отбросило на припаркованную машину.

В Волгограде водитель иномарки протаранила байк. От удара мотоцикл отбросило на припаркованную машину — его водитель и пассажир попали в больницу.

Авария на улице Рокоссовского случилась накануне в 15:10. Поворачивая направо, 49-летняя автомобилистка за рулем Skoda Octavia врезалась в ехавший вперед нее мотоцикл. Удар оказался настолько внушительным, что двухколесный транспорт отлетел на припаркованную Chevrolet Aveo.

— В ДТП пострадали водитель и пассажир мотоцикла. Они доставлены в больницу, — прокомментировали в пресс-службе регионального главка МВД.

В областном комитете здравоохранения уточнили, что водитель мотоцикла после осмотра отказался от госпитализации. А вот его спутница попала в реанимацию в тяжелом состоянии.

Фото из архива V102.ru.

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