«Россети Центр» напоминают воронежцам о правилах безопасного использования бытовых генераторов

Наиболее опасная ошибка — подача напряжения в общую электрическую сеть. Перед запуском генератора необходимо отключить вводной автоматический выключатель и исключить возможность обратной подачи электроэнергии. Для этого рекомендуется использовать трехпозиционный переключатель (рубильник) или другие устройства с механической блокировкой. Несоблюдение этого требования может привести к подаче напряжения на линию, которую специалисты считают обесточенной, и создать угрозу их жизни.