В селе Правокумском на Ставрополье откроют модельную библиотеку

Учреждение обновят по концепции «Четыре дома». Именно столько зданий было возведено первыми поселенцами в Правокумском. Пространство разделят на тематические зоны: «Дом чтения», «Дом событий», «Дом детства», «Дом медиа». Для посетителей обустроят места для общения, игр, учебы и занятий творчеством. Например, в библиотеке оборудуют площадку для работы за компьютерами и зону для проведения мероприятий. Еще в учреждении появится мультстудия для изучения основ анимации.