В селе Правокумском на Ставрополье откроют модельную библиотеку

Библиотеку в селе Правокумском в Ставропольском крае модернизируют по модельному стандарту при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в правительстве региона.
Учреждение обновят по концепции «Четыре дома». Именно столько зданий было возведено первыми поселенцами в Правокумском. Пространство разделят на тематические зоны: «Дом чтения», «Дом событий», «Дом детства», «Дом медиа». Для посетителей обустроят места для общения, игр, учебы и занятий творчеством. Например, в библиотеке оборудуют площадку для работы за компьютерами и зону для проведения мероприятий. Еще в учреждении появится мультстудия для изучения основ анимации.
В библиотеке уже завершили ремонт. Также туда закупили необходимую технику, оборудование и новую мебель. Открыть учреждение планируют в сентябре.
«Модельные библиотеки края — это полноценная инфраструктура для развития. Для подростков и молодежи они стали площадкой для творчества, для семей — местом совместного досуга с книгой, а для старшего поколения — территорией цифрового просвещения», — сказала министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.