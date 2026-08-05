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«Нижегородское метро» отменило закупку Volga K50 за 9 млн рублей

Убыточное муниципальное предприятие «Нижегородское метро» отменило закупку в лизинг автомобиля Volga K50 (или эквивалента) за 9,18 млн руб. Извещение об отмене закупки появилось в карточке лота вечером 4 августа.

Источник: Коммерсантъ

Убыточное муниципальное предприятие «Нижегородское метро» отменило закупку в лизинг автомобиля Volga K50 (или эквивалента) за 9,18 млн руб. Извещение об отмене закупки появилось в карточке лота вечером 4 августа.

Предприятие объявило аукцион 31 июля. Для покупки транспорта оно получило разрешение Минпромторга РФ.

Как писал «Ъ-Приволжье», в апреле 2024 года МП «Нижегородское метро» размещало объявление о закупке автомобиля Geely Monjaro. Тогда закупку отменили после публикаций о ней в СМИ по распоряжению мэра Юрия Шалабаева. В июле того же года предприятие объявило закупку повторно, но затем снова ее отменило.