В Ростове хотят регистрировать аренду самокатов через Госуслуги

Власти Ростова‑на‑Дону прорабатывают возможность обязать пользователей электросамокатов регистрироваться на портале «Госуслуги» перед использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Инициатива направлена на снижение числа ДТП — в том числе с участием детей, которые нередко становятся пострадавшими в авариях с самокатами.