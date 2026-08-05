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В Ростове хотят регистрировать аренду самокатов через Госуслуги

Чиновник обратился с инициативой к первому заместителю председателя Совета федераций Андрею Яцкину.

Власти Ростова‑на‑Дону прорабатывают возможность обязать пользователей электросамокатов регистрироваться на портале «Госуслуги» перед использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Инициатива направлена на снижение числа ДТП — в том числе с участием детей, которые нередко становятся пострадавшими в авариях с самокатами.

С предложением выступил глава города Александр Скрябин: он обратился к первому заместителю председателя Совета Федерации Андрею Яцкину. В своих публикациях в соцсетях Скрябин отметил, что происшествия с СИМ вызывают большой общественный резонанс, и стороны договорились детально проработать механизм обязательной регистрации через «Госуслуги».

Помимо вопроса безопасности на дорогах, на рабочей встрече затронули проблему недобросовестных водителей: глава города указал на пробел в регулировании ситуации с автомобилями, припаркованными со снятыми номерами и скрытым VIN‑кодом.

Андрей Яцкин пообещал оказать поддержку в решении этих вопросов.