В Ростове хотят регистрировать аренду самокатов через Госуслуги

Власти Ростова‑на‑Дону прорабатывают возможность обязать пользователей электросамокатов регистрироваться на портале «Госуслуги» перед использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Инициатива направлена на снижение числа ДТП — в том числе с участием детей, которые нередко становятся пострадавшими в авариях с самокатами.
С предложением выступил глава города Александр Скрябин: он обратился к первому заместителю председателя Совета Федерации Андрею Яцкину. В своих публикациях в соцсетях Скрябин отметил, что происшествия с СИМ вызывают большой общественный резонанс, и стороны договорились детально проработать механизм обязательной регистрации через «Госуслуги».
Помимо вопроса безопасности на дорогах, на рабочей встрече затронули проблему недобросовестных водителей: глава города указал на пробел в регулировании ситуации с автомобилями, припаркованными со снятыми номерами и скрытым VIN‑кодом.
Андрей Яцкин пообещал оказать поддержку в решении этих вопросов.