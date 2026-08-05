На Заневском проспекте в Петербурге раньше срока обновили водопровод

Участок водопровода на Заневском проспекте в Санкт-Петербурге реконструировали в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению города. Изначально работы планировалось завершить до конца 2026 года.
Новая магистраль длиной 2 км, расположенная на отрезке от проспекта Косыгина до реки Оккервиль, повысила надежность водоснабжения для почти 200 тыс. человек. Водопровод обслуживает более 100 социально значимых объектов, в том числе 64 детских сада, 35 школ и 10 медицинских учреждений.
В ходе работ специалисты заменили старые коммуникации на современные трубы из полиэтилена и высокопрочного чугуна. Эти материалы защищают инженерные сети от коррозии, а срок их службы достигает 100 лет. Трубы уложили на глубине около 2 м. Это необходимо для того, чтобы предупредить их повреждение из-за местного климата.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.