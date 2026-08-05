На Заневском проспекте в Петербурге раньше срока обновили водопровод

В ходе работ специалисты заменили старые коммуникации на современные трубы из полиэтилена и высокопрочного чугуна. Эти материалы защищают инженерные сети от коррозии, а срок их службы достигает 100 лет. Трубы уложили на глубине около 2 м. Это необходимо для того, чтобы предупредить их повреждение из-за местного климата.