Ситуация на въезде из Польши в Калининград стабилизировалась

«Ситуация перед российским пунктом пропуска стабилизировалась. Теперь время ожидания на польской стороне около трех часов — сократилось в шесть раз. Очередей нет, машины еще едут, но уже стабильно, в обычные рамки вошли», — сказали в пресс-службе.