Ситуация на въезде из Польши в Калининград стабилизировалась

КАЛИНИНГРАД, 5 авг- РИА Новости. Ситуация на въезд из Польши в Калининград стабилизировалась, время ожидания на польской стороне не превышает трех часов, что соответствует обычному режиму работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни.
В понедельник в ведомстве проинформировали агентство, что польские пограничники усилили контроль, поэтому время ожидания составляло 18−19 часов. Очередь на выезд начала уменьшаться, когда спала пиковая нагрузка, и на границе стало меньше автомобилей. Во вторник вечером автомобилисты ждали оформления 8−9 часов.
«Ситуация перед российским пунктом пропуска стабилизировалась. Теперь время ожидания на польской стороне около трех часов — сократилось в шесть раз. Очередей нет, машины еще едут, но уже стабильно, в обычные рамки вошли», — сказали в пресс-службе.
Ранее в калининградской таможне объясняли, что ажиотаж на границе был связан с тем, что в основном через Польшу едут русскоязычные немцы. В некоторых землях Германии в понедельник начались летние каникулы, у многих в России проживают родственники.