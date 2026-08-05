Кубанская компания «Родник» оптимизирует производство коровьего молока

«АО “Родник” берет курс на технологическую зрелость: компания осваивает современные подходы к организации труда, чтобы выпускать молоко с максимальной отдачей от каждого этапа производства. В фокусе — точная диагностика рабочих процессов и системное обучение команды. Такой подход способен заметно усилить экономические и производственные показатели предприятия, сделав его работу прозрачнее и результативнее», — сказал начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Тихорецкого района Андрей Ледяев.