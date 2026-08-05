Кубанская компания «Родник» оптимизирует производство коровьего молока

Сельхозпредприятие «Родник» в Тихорецком районе Краснодарского края намерено повысить эффективность выпуска сырого коровьего молока за счет участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Для этого в компании внедрят бережливые технологии, сообщили в администрации муниципалитета.
Сначала специалисты регионального центра компетенций детально проанализируют текущий производственный процесс. Они, в частности, выявят там проблемные участки и зафиксируют потери ресурсов. Также работники предприятия пройдут обучение на платформе производительность.рф. Благодаря этому они смогут освоить методы и инструменты бережливого производства.
«АО “Родник” берет курс на технологическую зрелость: компания осваивает современные подходы к организации труда, чтобы выпускать молоко с максимальной отдачей от каждого этапа производства. В фокусе — точная диагностика рабочих процессов и системное обучение команды. Такой подход способен заметно усилить экономические и производственные показатели предприятия, сделав его работу прозрачнее и результативнее», — сказал начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Тихорецкого района Андрей Ледяев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.