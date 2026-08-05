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В Волгограде почти неделю заливает улицу питьевой водой

Горожане поделились видео: вода течёт вдоль проезжей части, подмывая мусор на контейнерной площадке и занимает всё большую территорию.

Вот уже несколько дней заливает питьевой водой улицу Енотаевскую в Волгограде. Причина — в прохудившемся водопроводе.

Горожане поделились видео: вода течёт вдоль проезжей части, подмывая мусор на контейнерной площадке и занимает всё большую территорию. Река уже зашла во дворы домов, а коммунальные службы не спешат исправлять ситуацию.

«О каком сбережении ресурсов может идти речь? А жителям, у которых нет приборов учёта тем временем вдвое подняли плату за воду», — возмущаются волгоградцы, уверяя, что коммунальной аварии уже около недели.

В «Концессиях водоснабжения» vlg.aif.ru подтвердили, что всё это время на Енотаевской проводилось обследование и подготовительные мероприятия. Теперь же специалисты приступили к восстановительным работам.

Ранее мэрия Волгограда показала, как преображается проспект Металлургов в Краснооктябрьском районе.

Видео: t.me/Volgograd_Stalingrad.