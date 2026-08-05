В Подмосковье на 62% выросло число маммографических исследований

«Регулярное прохождение маммографии позволяет выявить заболевания еще до появления первых симптомов, что значительно повышает эффективность лечения. С начала этого года в Подмосковье выполнено почти 290 тыс. маммографических исследований. По их результатам отклонения выявлены почти в 24 тыс. случаев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество проведенных исследований выросло на 62%, что говорит о повышении доступности диагностики и внимательном отношении жительниц региона к своему здоровью», — сказал он.