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В Подмосковье на 62% выросло число маммографических исследований

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Почти 290 тыс. маммографических исследований провели в медицинских учреждениях Московской области с начала 2026 года, что на 62% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил журналистам зампредседателя правительства — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

Источник: Magnific

«Регулярное прохождение маммографии позволяет выявить заболевания еще до появления первых симптомов, что значительно повышает эффективность лечения. С начала этого года в Подмосковье выполнено почти 290 тыс. маммографических исследований. По их результатам отклонения выявлены почти в 24 тыс. случаев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество проведенных исследований выросло на 62%, что говорит о повышении доступности диагностики и внимательном отношении жительниц региона к своему здоровью», — сказал он.

Как отметили в Минздраве Подмосковья, маммография — один из наиболее эффективных методов диагностики, позволяющий обнаружить патологические изменения молочных желез на ранней стадии.

«При выявлении патологических изменений пациенток направляют на дополнительное обследование для уточнения диагноза и при необходимости — на лечение», — уточнили в министерстве.

Там напомнили, что жительницы Подмосковья старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию, если не проходили исследование более двух лет. В остальных случаях получить направление на исследование можно у лечащего врача. Записаться к нему на прием можно через региональный портал «Здоровье», по телефону 122, в инфомате поликлиники или через чат-бот «Денис» в мессенджере «Макс».