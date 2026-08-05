Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работника березниковского предприятия приговорили к исправительным работам за мошенничество с премиями

Березниковский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника участка местного промышленного предприятия, обвиняемого в мошенничестве при оформлении премий. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Источник: Коммерсантъ

Березниковский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника участка местного промышленного предприятия, обвиняемого в мошенничестве при оформлении премий. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установило следствие, с 2020 по 2025 год начальник участка составлял фиктивные документы о результатах выполненных работ его подчиненными. На основании этого сотрудникам выплачивались премии. Эти деньги он обязал подчиненных перечислять ему на карту.

Суд назначил виновному наказание в виде одного года и десяти месяцев исправительных работ с удержанием ежемесячно 20% заработной платы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.