Правила выплаты госстипендий: что изменилось и для кого

с 1 сентября 2024 года — 43 574 тенге, с 1 сентября 2025 года — 43 574 тенге. Студенты, обучающиеся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования — 41 896 тенге/ 41 896 тенге; Студенты, обучающиеся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению «Здравоохранение» — 47 135 тенге/ 52 372 тенге. Студенты, обучающиеся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования по педагогическим направлениям подготовки и направлению подготовки «Здравоохранение» — 75 600 тенге/ 84 000 тенге. Интерны — 85 376 тенге/ 94 862 тенге. Магистранты, в том числе магистранты Академии правосудия при Высшем Судебном Совете РК без направления государственных органов — 107 061 тенге/ 117 098 тенге. Магистранты, обучающиеся в автономной организации образования «Назарбаев Университет» — 200 000 тенге/ 218 750 тенге. Врачи-резиденты и магистранты по направлению подготовки «Здравоохранение» — 123 122 тенге/ 134 664 тенге. Докторанты, в том числе докторанты по направлению подготовки «Здравоохранение» — 240 000 тенге/ 262 500 тенге. Слушатели подготовительных отделений организаций высшего и послевузовского образования (на уровне 85% от размера ежемесячной государственной стипендии студентов) — 40 065 тенге/ 44 516 тенге.