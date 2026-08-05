Правила выплаты госстипендий: что изменилось и для кого

Так, уточняется, что в рамках выплат государственных стипендий взаимодействие оператора с организациями высшего и послевузовского образования осуществляется посредством цифровой системы «Единая платформа высшего образования».
Организации высшего и послевузовского образования представляют оператору сведения, включающие корректные данные об обучающихся у них получателях, результатах их промежуточной аттестации (экзаменационная сессия), категории получателей, а также реквизитах их текущих счетов, открытых в банке второго уровня либо Национальном операторе почты, по выбору получателей, посредством цифровой системы «Единая платформа высшего образования», не позднее 12 числа текущего месяца.
В случае, если 12 число приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Оператор рассматривает сведения, предоставленные организациями высшего и послевузовского образования, и направляет заявки на финансирование в уполномоченный орган в области науки и высшего образования, иные уполномоченные органы соответствующей отрасли в течение пяти рабочих дней со дня получения сведений.
Уполномоченный орган в области науки и высшего образования, иные уполномоченные органы соответствующей отрасли осуществляют перечисление средств оператору для выплаты государственных стипендий после проверки соответствия получателей требованиям Правил в течение трех рабочих дней со дня получения от оператора заявки на финансирование.
Достоверность и корректность данных по получателям в цифровой системе «Единая платформа высшего образования» обеспечивает организация высшего и послевузовского образования.
В случае неправильного зачисления государственных стипендий получателям в связи с предоставлением организацией высшего и послевузовского образования некорректных сведений организация обеспечивает возврат получателями оператору неправильно зачисленных сумм государственных стипендий.
Бесперебойное функционирование цифровой системы «Единая платформа высшего образования» и сохранность данных по получателям в ней обеспечивает уполномоченный орган в области науки и высшего образования.
Своевременность перечисления средств для выплаты государственных стипендий оператору обеспечивают уполномоченный орган в области науки и высшего образования, иные уполномоченные органы соответствующей отрасли.
Своевременность зачисления сумм государственных стипендий на текущие счета получателей и осуществление расчетов по выплате государственных стипендий обеспечивает оператор.
Также в новой редакции изложены размеры ежемесячной государственной стипендии.
Студенты, обучающиеся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям:
с 1 сентября 2024 года — 43 574 тенге, с 1 сентября 2025 года — 43 574 тенге. Студенты, обучающиеся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования — 41 896 тенге/ 41 896 тенге; Студенты, обучающиеся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению «Здравоохранение» — 47 135 тенге/ 52 372 тенге. Студенты, обучающиеся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования по педагогическим направлениям подготовки и направлению подготовки «Здравоохранение» — 75 600 тенге/ 84 000 тенге. Интерны — 85 376 тенге/ 94 862 тенге. Магистранты, в том числе магистранты Академии правосудия при Высшем Судебном Совете РК без направления государственных органов — 107 061 тенге/ 117 098 тенге. Магистранты, обучающиеся в автономной организации образования «Назарбаев Университет» — 200 000 тенге/ 218 750 тенге. Врачи-резиденты и магистранты по направлению подготовки «Здравоохранение» — 123 122 тенге/ 134 664 тенге. Докторанты, в том числе докторанты по направлению подготовки «Здравоохранение» — 240 000 тенге/ 262 500 тенге. Слушатели подготовительных отделений организаций высшего и послевузовского образования (на уровне 85% от размера ежемесячной государственной стипендии студентов) — 40 065 тенге/ 44 516 тенге.
Постановление вводится в действие с 15 августа 2026 года.