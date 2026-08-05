Меган Маркл отпраздновала свое 45-летие. Как она сейчас выглядит

В марте 2021 года между королевой Елизаветой II и внуком обострился конфликт из-за Маркл. Тогда супруги дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором герцогиня рассказывала, что сталкивалась с давлением со стороны родственников мужа. По ее словам, некоторые члены королевской семьи были обеспокоены тем, «насколько темной будет кожа» ее сына. В том же интервью принц Гарри заявил, что в какой-то момент принц Чарльз перестал разговаривать с ним и отвечать на его телефонные звонки.