Меган Маркл отпраздновала свое 45-летие. Как она сейчас выглядит

Меган Маркл показала, как она отпраздновала свой день рождения. 4 августа звезде сериала «Форс-мажоры» и герцогине Сассекской исполнилось 45 лет.
Маркл опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) два черно-белых снимка. На них она в купальнике и солнцезащитных очках прыгает в открытый бассейн с огромной связкой воздушных шаров в руках.
Фото: meghan / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
Поздравления также появились в аккаунте ее бренда варенья As Ever: команда опубликовала ее фото в полосатой рубашке от Celine и белых джинсах Anine Bing. В этом же посте компания разместила детский снимок Меган — она сидит в детской комнате в белой водолазке.
Позже Меган опубликовала видео, на котором на танцует под песню Happy Birthday в белых пижамных штанах и футболке с надписью It’s giving Mrs, на заднем плане смеется принц Гарри.
Фото: meghan / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
В воскресенье Меган поделилась рецептом своего любимого мороженого: она кладет в стакан малиновую пасту, добавляет ванильное мороженое, крошит песочное печенье и высыпает сверху цветочную посыпку. Пока она готовила десерт, поклонники заметили на ее руках дорогие украшения — обручальное кольцо, а также кольцо с бриллиантом стоимостью $250 тыс. (20,2 млн руб.) Кроме того, на ней было новое золотое кольцо неизвестного бренда и часы принцессы Дианы Cartier Tank Française стоимостью £17,8 тыс. (1,9 млн руб.) — их Меган получила в подарок после свадьбы с принцем Гарри.
Однако среди украшений на видео не было помолвочного кольца герцогини стоимостью £120 тыс. (13 млн руб.). Как отмечает Daily Mail, звезда сериала «Форс-мажоры» не надевала это кольцо больше четырех месяцев. В последний раз его видели на Меган в феврале 2026 года, когда она пришла в нем на матч НБА в Калифорнии.
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл.
Принц Гарри и Меган Маркл поженились в Виндзорском замке в 2018 году, а затем на фоне семейных разногласий отдалились от королевского дома и отказались от выполнения обязанностей членов семьи Виндзор.
В марте 2021 года между королевой Елизаветой II и внуком обострился конфликт из-за Маркл. Тогда супруги дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором герцогиня рассказывала, что сталкивалась с давлением со стороны родственников мужа. По ее словам, некоторые члены королевской семьи были обеспокоены тем, «насколько темной будет кожа» ее сына. В том же интервью принц Гарри заявил, что в какой-то момент принц Чарльз перестал разговаривать с ним и отвечать на его телефонные звонки.
В июле 2026 года принц Гарри посетил Великобританию по случаю начала обратного отсчета до Игр непобежденных (Invictus Games) — соревнований для раненых и больных военнослужащих. Турнир пройдет в Бирмингеме в 2027 году. Принц Гарри является основателем этих игр и принимает активное участие в их организации.
10 июля Карл III впервые за четыре года увиделся с внуками. Он принял принца Гарри, его жену Меган Маркл, их детей Арчи и Лилибет в поместье Хайгроув-хауз.
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