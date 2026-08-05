Канатная дорога через Оку обрела первую опору

Как подчеркивал Денис Рябинин, благодаря новой переправе время в пути от нижней до верхней части города сократится примерно на полчаса. Сейчас в часы пик дорога от метро «Заречная» до парка «Швейцария» занимает около 45 минут, тогда как поездка по канатной дороге уложится в 15. Тарифная политика пока не определена, но канатная дорога, по словам замминистра, будет интегрирована в единую транспортную систему города с действующим городским тарифом.