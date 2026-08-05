Канатная дорога через Оку обрела первую опору

Первая опорная конструкция для канатной дороги через Оку появилась на бульваре Заречном в Нижнем Новгороде. Она расположена рядом с площадкой будущей станции «Заречная». Об этом проинформировали в АО «Урбантех Канатные дороги».
Ее высота составляет 18 метров, диаметр у основания доходит до 1,8 метра, а в верхней части сужается до 1 метра. Перед подъемом и монтажом были вынесены инженерные коммуникации, обустроены свайные фундаменты и собраны металлические элементы.
Всего вдоль трассы смонтируют 15 конусообразных стальных опор, суммарный вес которых достигает 150 тонн. На верху каждой из них закрепят роликовые балансиры для несуще-тягового каната с пассажирскими кабинами. К настоящему моменту свайные работы на всех точках установки выполнены на 90%, одновременно продолжается укрупнительная сборка остальных конструкций.
Воздушная линия протяженностью 3340 метров свяжет Заречный бульвар с проспектом Гагарина, пройдя над акваторией Оки. Маршрут включает три станции: «Заречную», «Тихую гавань» (в границах улиц Баумана, Матросской и Правдинской) и «Проспект Гагарина» у ТРЦ «Океанис» в верхней части города. Максимальная пропускная способность переправы составит 30,5 тысячи пассажиров в сутки. Проект реализуется по концессионному соглашению с объемом инвестиций 5,2 млрд рублей.
Изначально планировалось, что строительство канатной дороги через Оку начнется в 2024 году, потом сроки переместились на второй квартал 2025 года, а реальные работы стартовали в августе прошлого года. Замминистра транспорта региона Денис Рябинин ранее пояснял, что сдвиг произошел из-за высоких кредитных ставок, однако совместно с концессионером эти вопросы удалось урегулировать. Теперь запуск второй нижегородской «канатки» намечен на 2027 год.
Как подчеркивал Денис Рябинин, благодаря новой переправе время в пути от нижней до верхней части города сократится примерно на полчаса. Сейчас в часы пик дорога от метро «Заречная» до парка «Швейцария» занимает около 45 минут, тогда как поездка по канатной дороге уложится в 15. Тарифная политика пока не определена, но канатная дорога, по словам замминистра, будет интегрирована в единую транспортную систему города с действующим городским тарифом.
Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов подчеркнул, что вблизи трассы уже проживают около 100 тысяч человек, а к 2033 году по обе стороны реки в зоне доступности «канатки» планируется ввести свыше 700 тысяч квадратных метров жилья.
«Строительство здесь линии внеуличного общественного транспорта — это заблаговременное решение задачи транспортного обслуживания жителей, в том числе новых микрорайонов», — отметил он.
Напомним, в то же время построенная канатная дорога через Волгу, соединяющая Нижний Новгород с Бором, закрыта после инцидента 5 июля, когда из-за непогоды ее пришлось остановить и на высоте зависли кабинки с пассажирами, которых пришлось с помощью тросов спускать на землю. Позже в Ростехнадзоре объяснили возможные сроки открытия этой переправы.