Участник СВО Роман Костюничев назначен советником министра соцразвития Седых

«Одним из ключевых направлений его работы станет непосредственное взаимодействие с участниками СВО, ветеранами боевых действий и членами их семей. Он будет помогать в решении возникающих вопросов, консультировать по действующим и новым мерам поддержки, участвовать в работе профильных комиссий, анализировать эффективность действующих механизмов помощи и готовить предложения по их совершенствованию», — добавил министр.