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Участник СВО Роман Костюничев назначен советником министра соцразвития Седых

Нижегородец имеет медаль «За отличие в охране общественного порядка» за работу в зоне СВО.

Участник СВО и выпускник программы «Герои. Нижегородская область» Роман Костюничев назначен советником министра социальной политики Игоря Седых на общественных началах. Об этом рассказал сам чиновник в социальных сетях.

Нижегородец имеет медаль «За отличие в охране общественного порядка» за работу в зоне СВО. По итогам обучения в программе он вошёл в пятёрку лучших участников, заняв пятое место в общем рейтинге. С осени прошлого года он проходил стажировку в Министерстве соцполитики региона и подведомственных учреждениях.

«За время стажировки он глубоко погрузился в вопросы социальной политики, детально изучил систему поддержки жителей региона. Поэтому его назначение — закономерное продолжение нашей совместной работы», — пояснил Игорь Седых.

В новом статусе Роман Костюничев будет заниматься развитием проектов по социальной адаптации ветеранов боевых действий к мирной жизни, участвовать в совершенствовании мер социальной поддержки, взаимодействовать с Фондом «Защитники Отечества», органами власти, ветеранскими общественными организациями и другими профильными структурами.

«Одним из ключевых направлений его работы станет непосредственное взаимодействие с участниками СВО, ветеранами боевых действий и членами их семей. Он будет помогать в решении возникающих вопросов, консультировать по действующим и новым мерам поддержки, участвовать в работе профильных комиссий, анализировать эффективность действующих механизмов помощи и готовить предложения по их совершенствованию», — добавил министр.

Также во взаимодействии с Нижегородским домом ветеранов участник программы будет курировать вопросы сохранения памяти о погибших защитниках Отечества, проводить уроки мужества и содействовать развитию военно-патриотического воспитания детей и молодёжи, в том числе воспитывающихся в социальных учреждениях.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Иван Калмыков занял пост советника губернатора Нижегородской области.