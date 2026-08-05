В Красноярске наградили 26 работников спортивной отрасли

В Красноярске в преддверии Дня физкультурника наградили 26 сотрудников городских спортивных школ. Их отметили за вклад в развитие физической культуры и спорта. Награды разного уровня получили тренеры, инструкторы-методисты и специалисты, которые работают со спортсменами и помогают развивать спортивный потенциал города. [caption id= «attachment_373079» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Церемония прошла в овальном зале администрации Красноярска. Работников отрасли поздравила заместитель главы города Евгения Юрьева. Развитие физической культуры и спорта, продвижение здорового образа жизни — ваша заслуга. Когда под гимн России ваши воспитанники поднимаются на пьедестал, это лучший показатель того, что у нас есть талантливые люди, — отметила Евгения Юрьева. [caption id= «attachment_373080» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Среди награжденных была инструктор-методист спортивной школы олимпийского резерва по вольной борьбе Елена Ковалева. Она рассказала, что прошла путь от спортсменки до тренера и сейчас работает в школе вместе с мужем. Добавим, что день физкультурника в этом году отметят 8 августа на острове Татышев (0+). Для жителей подготовили соревнования и конкурсы для взрослых и детей. В юбилейный год в Красноярске также планируют провести фестиваль «400 красноярских рекордов». Читайте также: В Красноярске обновят около 14 км дорог к спортивным объектам День физкультурника в Красноярске отметят спортивными соревнованиями и мастер-классами Александр Карелин встретился со спортивным сообществом Красноярска.