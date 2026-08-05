Вынужденная мера: волгоградцы массово закрывают самозанятость

Лишь каждый третий работающий житель Волгограда положительно оценивает режим самозанятости. Опрос сервиса SuperJob показал, что подавляющее большинство горожан по-прежнему мечтает о классическом трудоустройстве по ТК РФ с полным соцпакетом, а спецрежим считает вынужденной мерой.
Главными плюсами налога на профессиональный доход волгоградцы называют низкую ставку и удобство при разовых подработках. Однако 17% горожан выступают категорически против такой системы. Люди жалуются, что недобросовестные работодатели используют спецрежим для ухода от налогов и подмены трудовых договоров, лишая сотрудников больничных, отпусков и декретных.
Кроме того, статус самозанятого часто оформляют временно — под конкретный проект. После его завершения волгоградцы спешат аннулировать статус, так как он мешает встать на учет в центр занятости и получать пособие по безработице, а при приеме на постоянную работу компании нередко требуют «чистую» трудовую.
Ранее сообщалось о размерах больничных, которые положены волгоградцам.