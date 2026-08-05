Вынужденная мера: волгоградцы массово закрывают самозанятость

Кроме того, статус самозанятого часто оформляют временно — под конкретный проект. После его завершения волгоградцы спешат аннулировать статус, так как он мешает встать на учет в центр занятости и получать пособие по безработице, а при приеме на постоянную работу компании нередко требуют «чистую» трудовую.