Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде арестовали женщину за убийство сожителя ударом в грудь

Прокуратура Центрального района Калининграда признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении 47-летней жительницы областного центра. По предварительным данным, 2 августа 2026 года обвиняемая, находясь на приусадебном участке по месту жительства, в ходе бытовой ссоры нанесла сожителю удар ножом в область…

Источник: Янтарный край

Прокуратура Центрального района Калининграда признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении 47-летней жительницы областного центра.

По предварительным данным, 2 августа 2026 года обвиняемая, находясь на приусадебном участке по месту жительства, в ходе бытовой ссоры нанесла сожителю удар ножом в область груди. От полученного ранения 46-летний мужчина скончался на месте происшествия. Испугавшись содеянного, женщина сообщила о произошедшем соседу.

С учетом позиции прокуратуры суд заключил обвиняемую под стражу до 3 октября 2026 года. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше