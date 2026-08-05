В Калининграде арестовали женщину за убийство сожителя ударом в грудь

Прокуратура Центрального района Калининграда признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении 47-летней жительницы областного центра.
По предварительным данным, 2 августа 2026 года обвиняемая, находясь на приусадебном участке по месту жительства, в ходе бытовой ссоры нанесла сожителю удар ножом в область груди. От полученного ранения 46-летний мужчина скончался на месте происшествия. Испугавшись содеянного, женщина сообщила о произошедшем соседу.
С учетом позиции прокуратуры суд заключил обвиняемую под стражу до 3 октября 2026 года. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.