Кадровый центр в Прикамье с начала года помог найти работу 172 участникам СВО

За каждым обратившимся в центр закрепляется специалист-консультант. Он разрабатывает индивидуальный план трудоустройства и оказывает поддержку на протяжении всего периода поиска работы. Для ветеранов СВО также доступны профориентационное тестирование, бесплатное обучение, переобучение и повышение квалификации, подбор вакансий по месту жительства или в других регионах страны.