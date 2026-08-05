Красноярцев приглашают на литературный фестиваль

В Красноярске в сквере молодежного творческого бизнес-центра «Пилот» на ул. Аэровокзальной, 10 состоится литературный фестиваль «Книжные кореш (к)и». В мэрии рассказали, что событие пройдет 8 августа и объединит тех, кто любит читать, обсуждать прочитанное и открывать для себя новых авторов.
Гостей мероприятия ожидает насыщенная программа: литературная дженга, где из случайных фраз можно сложить собственный рассказ, мастер-класс по созданию книжных закладок, интерактивная площадка «Плохие аннотации к хорошим книгам», а также лекция «Про приятное с полезным: хорошие книги, которые пригодятся на итоговом сочинении». Кроме того, в фестивале предусмотрены творческие зоны, посвященные современной литературе и чтению.
Одной из ключевых площадок станет встреча книжного клуба. Участники смогут обсудить недавно прочитанные произведения, поделиться впечатлениями и порекомендовать друг другу запомнившиеся издания.
Также организаторы проведут «слепой» книжный обмен: каждый принесет книгу в непрозрачной упаковке с краткой аннотацией и обменяет ее на другую. При желании книги можно оставить в библиотечном пространстве молодежного центра для дальнейшего использования.
Для участия в литературном фестивале необходима предварительная регистрация на сайте «Твое время». Площадки начнут работу в 18:00.
«Книга объединяет людей разных возрастов и интересов. Мы хотим, чтобы фестиваль стал местом для знакомства с новыми произведениями, обсуждения любимых историй и поиска единомышленников. Живое общение делает чтение еще более увлекательным», — отметила начальник организационного отдела центра поддержки талантливой молодежи «Новые имена» Екатерина Александрова.
Подробную информацию о событии можно узнать на странице молодежного творческого бизнес-центра во «Вконтакте».
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