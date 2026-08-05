Красноярцев приглашают на литературный фестиваль

Гостей мероприятия ожидает насыщенная программа: литературная дженга, где из случайных фраз можно сложить собственный рассказ, мастер-класс по созданию книжных закладок, интерактивная площадка «Плохие аннотации к хорошим книгам», а также лекция «Про приятное с полезным: хорошие книги, которые пригодятся на итоговом сочинении». Кроме того, в фестивале предусмотрены творческие зоны, посвященные современной литературе и чтению.