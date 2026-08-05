Новые законы: Льготы и штрафы помогут лечиться и сохранить здоровье

Кикшеринговые компании теперь должны будут раскошелиться на сумму от 2 тысяч до 60 тысяч рублей за несколько нарушений — например, за нахождение самокатов в неположенных местах, невывоз техники в срок, плохое состояние площадок и слишком большое число СИМов на них. Отдельно накажут, если оператор не обеспечил снижение скорости в ограниченных зонах и блокировку двигателя там, где ездить запрещено.