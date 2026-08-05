Новые законы: Льготы и штрафы помогут лечиться и сохранить здоровье

В Красноярском крае заработал закон о штрафах для самокатчиков, а в Нижегородской области скоро начнут наказывать рублем распространителей вейпов. Делается это, чтобы защитить здоровье и жизнь пешеходов и уберечь людей от пагубной привычки.
Штрафной стоп-кран.
Красноярцы, уставшие уворачиваться от летящих на них самокатов, наконец-то дождались: с августа «наездников» и тех, кто предоставляет средства индивидуальной мобильности (СИМ) в аренду, начали штрафовать. И довольно прилично.
Еще в прошлом году депутаты Красноярского горсовета приняли документ, где были прописаны основные правила размещения, передвижения, оформления и работы на территории города СИМов. Однако без штрафной поддержки они практически не выполнялись.
Кикшеринговые компании теперь должны будут раскошелиться на сумму от 2 тысяч до 60 тысяч рублей за несколько нарушений — например, за нахождение самокатов в неположенных местах, невывоз техники в срок, плохое состояние площадок и слишком большое число СИМов на них. Отдельно накажут, если оператор не обеспечил снижение скорости в ограниченных зонах и блокировку двигателя там, где ездить запрещено.
Самих пользователей будут штрафовать на сумму от 1 тысячи до 4 тысяч рублей за превышение скорости, поездки в запрещенных зонах и неправильную парковку. При повторном нарушении штраф увеличивается до 5 тысяч рублей.
«Смысл закона — простой: город у нас общий. Самокат — удобный транспорт, и он должен оставаться удобным для всех, а не создавать проблемы пешеходам, мамам с колясками и пожилым людям», — отметил депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев.
Брелоки не пройдут!
В Нижегородской области штрафами намерены окончательно прекратить оборот вейпов. Новая статья в региональном Кодексе об административных правонарушениях устанавливает серьезную ответственность за их продажу и распространение. Она начнет работать с 1 сентября.
Размеры штрафов будут существенными: для должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, а для компаний — от 800 тысяч до миллиона рублей.
Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Александр Соловьев пояснил, что в законе намеренно использован термин «распространение». Это сделано, чтобы пресечь хитрые торговые схемы, где вейпы продают под видом «подарков» к основным товарам — брелокам или зажигалкам, а бонусом идет никотинсодержащая продукция.
Министр отметил очевидный умысел продавцов в нанесении вреда здоровью гражданам и ущерба экономике региона. «Можно случайно проехать под запрещающий знак на дороге, но нельзя случайно заказать фуру вейпов из Китая и продать ее в Нижегородской области», — подчеркнул Александр Соловьев.
Деньги в дорогу.
В Башкирии планируют ввести ежемесячные выплаты для людей с хронической болезнью почек пятой стадии, которым необходим диализ.
Такой проект постановления башкирского кабмина подготовил региональный Минздрав. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Планируется, что он вступит в силу с 1 января 2027 года.
Как рассказали в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан, предлагают выплачивать 500 рублей за один день диализа жителям городов и 700 рублей — пациентам из сельской местности. Ежемесячные выплаты рассчитают по количеству посещений центра диализа. Право на их получение предоставят самим пациентам и родителям несовершеннолетних.
Потратить эти деньги можно будет на свои нужды. В больницу их отвезут на транспорте медучреждения, за которым они закреплены. Но пациентам нужны деньги на питание в дороге, после получения процедуры, на какие-то другие затраты в поездке.
Перечислять выплаты будет Республиканский центр социальной поддержки населения. Минздрав оценил планируемые расходы регионального бюджета в 120 миллионов рублей в год. Сегодня в Башкирии в реестре пациентов, проходящих гемодиализ, числятся 1420 человек.
«Цель проекта — усилить адресную социальную поддержку людей с хронической болезнью почек, нуждающихся в диализе», — отметили в пресс-службе Минздрава. Хроническая почечная недостаточность — это состояние, при котором почки человека перестают выполнять свои функции. В результате пациент вынужден постоянно пользоваться аппаратом диализа, который заменяет работу почек, очищая и фильтруя кровь. Больные проводят у аппарата искусственной почки по четыре часа три раза в неделю. Пропуск даже одной процедуры может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода.
Раньше в республике остро стояла проблема подвоза пациентов к месту процедуры и обратно. Сейчас это делается за счет средств медучреждений, к которым они прикреплены. С введением выплат организация транспортировки пациентов сохранится за медицинскими учреждениями. Также у них появится дополнительная обязанность — ежемесячно передавать списки пациентов с указанием числа пройденных ими процедур в Республиканский центр соцподдержки.