Петербург и Мурманск вошли в число лучших мест для наблюдения солнечного затмения 12 августа

Полную фазу астрономического явления на территории России можно будет наблюдать с восточного побережья полуострова Таймыр. Частные фазы затмения также будут видны в Европе, западной части Азии, Африке, Северной и Южной Америке, а также над акваториями Тихого, Атлантического и Индийского океанов и в Антарктиде.