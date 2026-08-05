В больницы Подмосковья поступили 11 новых рентген-аппаратов

Новые 11 передвижных рентген-аппаратов типа С-дуга поступили в распоряжение больниц Московской области с начала года, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин. Медтехника закуплена по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
«Современная медицинская техника — необходимое условие для качественного оказания помощи и проведения точных операционных вмешательств. С начала года в больницы региона поступило 11 рентген-аппаратов типа С-дуга, до конца года поставим еще 8», — сказал он.
С помощью такого оборудования во время проведения операции врач может получать рентгеновские снимки под разным углом. Новые аппараты начали работу в Серпуховской, Истринской, Подольской, Луховицкой и других больницах.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.