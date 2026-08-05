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Жительница Калининграда обвиняется в убийстве сожителя на приусадебном участке

Следственный отдел по Центральному району Калининграда предъявил обвинение в.

Источник: KaliningradToday

убийстве 47-летней жительнице областного центра. Она обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, вечером 2 августа 2026 года обвиняемая, находясь на приусадебном участке в ДНТ «Золотой Петушок», в ходе бытовой ссоры нанесла сожителю удар ножом в область левой половины груди. От полученного ранения 46-летний мужчина скончался на месте. Женщина испугалась содеянного, сообщила о произошедшем соседу и оставалась на месте до приезда правоохранительных органов.

Фигурантка задержана и допрошена в качестве подозреваемой. Суд по ходатайству следствия избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 октября 2026 года.

По делу допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия.

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