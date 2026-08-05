Жительница Калининграда обвиняется в убийстве сожителя на приусадебном участке

По версии следствия, вечером 2 августа 2026 года обвиняемая, находясь на приусадебном участке в ДНТ «Золотой Петушок», в ходе бытовой ссоры нанесла сожителю удар ножом в область левой половины груди. От полученного ранения 46-летний мужчина скончался на месте. Женщина испугалась содеянного, сообщила о произошедшем соседу и оставалась на месте до приезда правоохранительных органов.