Жительница Калининграда обвиняется в убийстве сожителя на приусадебном участке

убийстве 47-летней жительнице областного центра. Она обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
По версии следствия, вечером 2 августа 2026 года обвиняемая, находясь на приусадебном участке в ДНТ «Золотой Петушок», в ходе бытовой ссоры нанесла сожителю удар ножом в область левой половины груди. От полученного ранения 46-летний мужчина скончался на месте. Женщина испугалась содеянного, сообщила о произошедшем соседу и оставалась на месте до приезда правоохранительных органов.
Фигурантка задержана и допрошена в качестве подозреваемой. Суд по ходатайству следствия избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 октября 2026 года.
По делу допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия.