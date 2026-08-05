Глава Ростова назвал самые пострадавшие от урагана районы города

Александр Скрябин также сообщил, что электроснабжение восстановлено во всех районах. МКП «Ростгорсвет» продолжает работы — осталось устранить 18 повреждений на линиях наружного освещения (всего ликвидировано свыше 300 обрывов). Кроме того, специалисты ремонтируют крыши многоквартирных домов по ряду адресов.