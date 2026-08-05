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Глава Ростова назвал самые пострадавшие от урагана районы города

Об этом рассказал глава города Алексадр Скрябин.

По инициативе жителей Ростова‑на‑Дону власти организуют общегородской субботник, чтобы ускорить уборку последствий июльского урагана. Дату мероприятия озвучил глава города Александр Скрябин.

Субботник состоится 8 августа, сбор участников — в 9:00. Инвентарь выдадут в точках сбора.

Площадки для уборки распределены по районам:

Ворошиловский: проспект Королёва, 25 «Г»;Железнодорожный: территория у мемориала в Кумженской роще;Кировский: улица Левобережная, 45 (напротив);Ленинский: переулок Доломановский, 101;Октябрьский: сквер Комсомольский;Первомайский: проспект Шолохова, 260/1; улица Леваневского, 34; парк Островского (скейт‑площадка);Пролетарский: Зелёный остров;Советский: Берёзовая Роща, проспект Коммунистический, 23/1.

Ураган серьёзно повредил зелёный фонд города: всего упало 1117 деревьев. Наиболее сложная ситуация сложилась в частном секторе. Сильнее всего пострадали Первомайский (411 деревьев) и Пролетарский (449 деревьев) районы. На данный момент коммунальные службы убрали 735 упавших деревьев.

Александр Скрябин также сообщил, что электроснабжение восстановлено во всех районах. МКП «Ростгорсвет» продолжает работы — осталось устранить 18 повреждений на линиях наружного освещения (всего ликвидировано свыше 300 обрывов). Кроме того, специалисты ремонтируют крыши многоквартирных домов по ряду адресов.