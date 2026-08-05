Прокуратура: капитальный ремонт школы в Васильково завершен на 99%

Капитальный ремонт в школе поселка Васильково Гурьевского района, где ранее от работ был отстранен подрядчик, завершен на 99%. Об этом сообщает прокуратура Гурьевского района по итогам выездной проверки на социальный объект.
«В ходе проверки проведен осмотр помещений, дана оценка объемам и качеству выполнения работ. Особое внимание уделено вопросам эффективного расходования бюджетных средств. В настоящее время готовность объекта составляет 99%. Ранее прокурор района вносил представления заказчику и подрядной организации ООО “КСЗ” в связи с нарушением сроков выполнения работ. В результате контракт с подрядчиком был расторгнут, завершение работ производится силами других организаций», — сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
Напомним, что подрядчика для выполнения капитального ремонта МБОУ «СОШ п. Васильково», расположенной на ул. Западной, 2, выбрали в апреле 2025 года. Победителем электронного аукциона было признано ООО «Калининградская служба заказчика», и контракт компания должна была исполнить по максимальной стоимости в 101 581 525,88 ₽ до 19 ноября того же года.
В августе 2025 года прокурорская проверка установила, что при производстве кровельных работ в школе было допущено залитие помещений, в том числе ранее отремонтированных кабинетов.
В декабре 2025 года Государственная экспертиза заново одобрила проектную документацию капитального ремонта здания Васильковской средней школы.