Прокуратура: капитальный ремонт школы в Васильково завершен на 99%

Напомним, что подрядчика для выполнения капитального ремонта МБОУ «СОШ п. Васильково», расположенной на ул. Западной, 2, выбрали в апреле 2025 года. Победителем электронного аукциона было признано ООО «Калининградская служба заказчика», и контракт компания должна была исполнить по максимальной стоимости в 101 581 525,88 ₽ до 19 ноября того же года.