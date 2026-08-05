Группа «Градусы» выступит в Екатеринбурге на марафоне «Европа-Азия»

Группа «Градусы» выступит в Екатеринбурге 8 августа после благотворительного забега. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили организаторы.
В эту субботу пройдет легкоатлетический благотворительный марафон «Европа-Азия», начало которого запланировано на 16:00. Желающих принять участие ожидает несколько дистанций: 3 км, 10 км, 21.1 км и 42.2 км.
Бесплатный концерт «Градусов» начнется в 17:00 на Октябрьской площади. Группа получила известность благодаря хитам «Голая», «Режиссер», «Хочется», «Вали Гуляй» и другим.