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Группа «Градусы» выступит в Екатеринбурге на марафоне «Европа-Азия»

8 августа «Градусы» дадут бесплатный концерт в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

Группа «Градусы» выступит в Екатеринбурге 8 августа после благотворительного забега. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили организаторы.

В эту субботу пройдет легкоатлетический благотворительный марафон «Европа-Азия», начало которого запланировано на 16:00. Желающих принять участие ожидает несколько дистанций: 3 км, 10 км, 21.1 км и 42.2 км.

Бесплатный концерт «Градусов» начнется в 17:00 на Октябрьской площади. Группа получила известность благодаря хитам «Голая», «Режиссер», «Хочется», «Вали Гуляй» и другим.