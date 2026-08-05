В Хабаровском крае придумали вкусный повод приехать в село Датта

В Хабаровском крае в селе Датта Ванинского района впервые прошёл гастрономический праздник «День морской капусты», сообщает глава администрации Ванинского муниципального района Алексей Маслов.
Национальное село стало площадкой для знакомства гостей с дальневосточной кухней и народными традициями. Праздник посвятили Году единства народов России и провели при поддержке министерства туризма Хабаровского края в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного Владимиром Путиным.
Гостей встретили театрализованным представлением с участием Нептуна, русалки и главной героини праздника — Ламинарии. Главным событием стал кулинарный конкурс «Зелёная волна вкуса», где участники соревновались в приготовлении блюд из морской капусты.
Среди любителей победу одержала Наталья Сыромятникова, а среди профессиональных поваров лучшей стала Елена Савушкина из Ванино. Все конкурсные блюда гости смогли попробовать во время дегустации.
Организаторы считают, что новый праздник может стать ещё одной точкой притяжения для жителей и гостей района, ведь морская капуста — один из продуктов, который связывает местную кухню с природными богатствами побережья.