Когда начнется пик активности клещей в России. Ответ Роспотребнадзора

В конце августа — начале сентября ожидается второй пик активности клещей. В настоящий момент количество обращений в медицинские учреждения снизилось, но риски заражения инфекциями в периоды активности насекомых остаются высокими, сообщили в Роспотребнадзоре.
Всего с начала сезона за квалифицированной помощью при укусах клещей обратились более 420 тыс. человек. В 2026 году этот показатель оказался на 7,3% ниже среднего многолетнего уровня. Больше всего обращений зафиксировано в Республике Алтай, Костромской, Кировской, Томской, Вологодской и Кемеровской областях.
В ведомстве также добавили, что для профилактики в стране проводятся акарицидные обработки. Им подвергли почти 238 тыс. га земли.
Чем опасен укус клеща.
После укуса клеща человек может заразиться энцефалитом и боррелиозом. У этих заболеваний различные симптомы. Для боррелиоза (или болезни Лайма) характерно красное кольцо, проявляющееся спустя время вокруг места укуса.
На заражение энцефалитом могут указывать симптомы, схожие с заболеванием гриппом или простудой. При этих признаках необходимо обратиться к врачу.
Можно ли почувствовать укус клеща.
Руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура объяснила, что наличие клеща на теле является единственным признаком укуса. Насекомое кусает тихо и без боли.
Специалист добавила, что против насекомых используются препараты, убивающие и отпугивающие их. Применять подобные средства необходимо строго по инструкции. Эти препараты проходят государственную регистрацию.
Как защититься от укуса клеща.
Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) является вакцинация. Прививки проводятся по двум схемам — основной или экстренной. Основная схема вакцинации включает две прививки, которые необходимо поставить в осенне-весенний период с интервалом в зависимости от вакцины — от одного до семи месяцев. Затем через 5−12 месяцев необходимо поставить третью прививку.
Три прививки — это законченный курс вакцинации. Далее следуют отдаленные ревакцинации — прививка один раз в три года. Завершить весь прививочный курс против КВЭ необходимо за две недели до выезда на эндемичную территорию.
Как избежать укуса клеща.
Избежать укуса клеща поможет одежда с длинными рукавами. Брюки следует заправлять в носки и выбирать наряды светлых тонов, сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.
Во время прогулок на природе нужно избегать высокой травы и густой растительности, оставаясь на открытых тропах. Кроме того, необходимо использовать специальные репелленты от насекомых.
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