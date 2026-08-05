Когда начнется пик активности клещей в России. Ответ Роспотребнадзора

Всего с начала сезона за квалифицированной помощью при укусах клещей обратились более 420 тыс. человек. В 2026 году этот показатель оказался на 7,3% ниже среднего многолетнего уровня. Больше всего обращений зафиксировано в Республике Алтай, Костромской, Кировской, Томской, Вологодской и Кемеровской областях.