Белорус заплатит крупный штраф после поездки в лес. Подробности сообщает zorkanews.by.
Инцидент произошел на территории Неманского лесничества в Узденском районе, где действует третий класс пожарной опасности. Это значит, что въезд автомобилей и разведение костров под запретом. Поэтому все лесные дороги перекрыты шлагбаумами.
Вместе с тем белорус открыл закрытый шлагбаум и въехал на личном транспорте в лес, проигнорировав правила. Мужчине за самовольное открытие шлагбаума грозит штраф до 12 базовых величин, или до 540 рублей.
Тем временем белорус оказался в милиции из-за подаренных на день рождения долларов.
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