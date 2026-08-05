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Белорус заплатит крупный штраф после поездки в лес

Белорус съездил в лес и теперь заплатит крупный штраф.

Источник: Комсомольская правда

Белорус заплатит крупный штраф после поездки в лес. Подробности сообщает zorkanews.by.

Инцидент произошел на территории Неманского лесничества в Узденском районе, где действует третий класс пожарной опасности. Это значит, что въезд автомобилей и разведение костров под запретом. Поэтому все лесные дороги перекрыты шлагбаумами.

Вместе с тем белорус открыл закрытый шлагбаум и въехал на личном транспорте в лес, проигнорировав правила. Мужчине за самовольное открытие шлагбаума грозит штраф до 12 базовых величин, или до 540 рублей.

Тем временем белорус оказался в милиции из-за подаренных на день рождения долларов.

Ранее в Минске 10-летний школьник отнес в кусты $200 тысяч — что было дальше.

Кроме того, в Беларуси ОМОН задержал мать с ребенком, каждому из которых грозит до 15 лет тюрьмы.