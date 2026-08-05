«Нижфарм» ответил на претензии к качеству свечей «Папаверин»

Представители нижегородского фармацевтического предприятия «Нижфарм» ответили критикам ректальных свечей «Папаверин», заверив их в качестве препарата. Ранее Минпромторг РФ заподозрил компанию в использовании сомнительного сырья или нарушений на производстве, из-за которых у медикамента мог отсутствовать терапевтический эффект, рассказал главный редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
В пресс-службе «Нижфарма» заявили, что серия 50425, которая и вызвала недоверие ведомства, изготовлена строго по правилам GMP (надлежащей производственной практики) и в соответствии с регистрационным досье.
«Отклонений не выявлено, все компоненты прошли входной контроль перед отправкой в производство, а готовый продукт полностью соответствует нормам», — заявили представители «Нижфарма».
Эффект от применения свечей мог отсутствовать из-за индивидуальных особенностей организма пациента, некорректно поставленного диагноза, несоблюдения инструкции или неправильного хранения средства.
Ранее в Нижегородской области опровергли информацию о переходе аптек на электронные рецепты.