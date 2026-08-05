«Нижфарм» ответил на претензии к качеству свечей «Папаверин»

Представители нижегородского фармацевтического предприятия «Нижфарм» ответили критикам ректальных свечей «Папаверин», заверив их в качестве препарата. Ранее Минпромторг РФ заподозрил компанию в использовании сомнительного сырья или нарушений на производстве, из-за которых у медикамента мог отсутствовать терапевтический эффект, рассказал главный редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.