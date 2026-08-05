Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нижфарм» ответил на претензии к качеству свечей «Папаверин»

Производителя обвинили в том, что препарат является неэффективным.

Источник: Живем в Нижнем

Представители нижегородского фармацевтического предприятия «Нижфарм» ответили критикам ректальных свечей «Папаверин», заверив их в качестве препарата. Ранее Минпромторг РФ заподозрил компанию в использовании сомнительного сырья или нарушений на производстве, из-за которых у медикамента мог отсутствовать терапевтический эффект, рассказал главный редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

В пресс-службе «Нижфарма» заявили, что серия 50425, которая и вызвала недоверие ведомства, изготовлена строго по правилам GMP (надлежащей производственной практики) и в соответствии с регистрационным досье.

«Отклонений не выявлено, все компоненты прошли входной контроль перед отправкой в производство, а готовый продукт полностью соответствует нормам», — заявили представители «Нижфарма».

Эффект от применения свечей мог отсутствовать из-за индивидуальных особенностей организма пациента, некорректно поставленного диагноза, несоблюдения инструкции или неправильного хранения средства.

Ранее в Нижегородской области опровергли информацию о переходе аптек на электронные рецепты.