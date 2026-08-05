Москва и Нижегородская область обновляют больницы

«Развитие детского здравоохранения — системная задача. Мы не только приводим в порядок существующие корпуса, но и создаём принципиально новые условия для лечения и пребывания маленьких пациентов. На базе НОДКБ готовится к открытию новый корпус, где будет располагаться боксированное педиатрическое отделение, условия медицинской помощи в котором соответствуют самым строгим стандартам инфекционной безопасности: изолированные боксы, индивидуальные входы, фильтрация воздуха — всё, чтобы защитить детей с ослабленным иммунитетом. Здесь будут принимать маленьких пациентов с труднодифференцируемыми заболеваниями, в том числе с лихорадкой неясного генеза. Параллельно мы в регионе продолжаем работать над тем, чтобы качественная помощь была доступна каждой семье — независимо от того, живёт она в областном центре или в отдалённом селе. Для нас это — прямое исполнение наказов жителей, вошедших в Народную программу», — отметила главный врач Городской клинической больницы № 29, Герой Труда России, депутат Законодательного собрания Нижегородской области (фракция «Единая Россия») Юлия Гаревская.