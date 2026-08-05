Калининградка убила сожителя и рассказала об этом соседям

47-летняя горожанка поссорилась со своим 56-летним другом. Во время ругани она схватила нож и вонзила его в грудную клетку мужчины. От полученного ранения тот умер на месте преступления. Испугавшись содеянного, женщина сообщила о произошедшем соседу. Она находилась на месте до приезда полиции.