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Собянин рассказал, сколько пассажиров смогут пользоваться ВСМ в Петербург

Собянин: пользоваться ВСМ «Москва-Петербург» смогут 40 млн человек.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пользоваться инфраструктурой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург» смогут 40 миллионов человек, заявил мэр Москвы, лидер списка «Единой России» на выборах в Госдуму Сергей Собянин.

«ВСМ “Москва — Санкт-Петербург” — это не только о Москве и Санкт-Петербурге. В московской агломерации, большой агломерации, живет около 30 миллионов человек, которые транспортно тяготеют к Москве. И в питерской агломерации — около 10 миллионов. То есть 40 миллионов человек, по сути дела, будут пользоваться этой инфраструктурой», — сказал мэр в интервью генеральному директору ФГУП «ИТАР-ТАСС» Андрею Кондрашову, передает ИС «Вести».

По его словам, с запуском ВСМ сократится время поездки, увеличится комфортность, усилятся туристические потоки и мобильность трудовых ресурсов.

«По поручению президента, этот проект — не единственный, дальше он должен развиваться в сторону Нижнего Новгорода, Казани. Ведутся переговоры по строительству ВСМ в сторону Минска, дальше в сторону Воронежа, юга России», — отметил Собянин.

Мэр рассказал, что большое внимание Москва уделяет развитию Центрального транспортного узла, поскольку это важно для развития экономики в целом и для всех граждан.

«Диаметры сегодня мы продляем до следующих регионов, которые находятся в периметре Московской области, это еще около 10 миллионов человек, которые получат дополнительную транспортную возможность», — сказал он.

Собянин добавил, что сегодня Москва является мировым лидером по динамике развития городского транспорта и с большим удовольствием делится с регионами своими наработками.

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