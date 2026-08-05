Собянин рассказал, сколько пассажиров смогут пользоваться ВСМ в Петербург

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пользоваться инфраструктурой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург» смогут 40 миллионов человек, заявил мэр Москвы, лидер списка «Единой России» на выборах в Госдуму Сергей Собянин.
«ВСМ “Москва — Санкт-Петербург” — это не только о Москве и Санкт-Петербурге. В московской агломерации, большой агломерации, живет около 30 миллионов человек, которые транспортно тяготеют к Москве. И в питерской агломерации — около 10 миллионов. То есть 40 миллионов человек, по сути дела, будут пользоваться этой инфраструктурой», — сказал мэр в интервью генеральному директору ФГУП «ИТАР-ТАСС» Андрею Кондрашову, передает ИС «Вести».
По его словам, с запуском ВСМ сократится время поездки, увеличится комфортность, усилятся туристические потоки и мобильность трудовых ресурсов.
«По поручению президента, этот проект — не единственный, дальше он должен развиваться в сторону Нижнего Новгорода, Казани. Ведутся переговоры по строительству ВСМ в сторону Минска, дальше в сторону Воронежа, юга России», — отметил Собянин.
Мэр рассказал, что большое внимание Москва уделяет развитию Центрального транспортного узла, поскольку это важно для развития экономики в целом и для всех граждан.
«Диаметры сегодня мы продляем до следующих регионов, которые находятся в периметре Московской области, это еще около 10 миллионов человек, которые получат дополнительную транспортную возможность», — сказал он.
Собянин добавил, что сегодня Москва является мировым лидером по динамике развития городского транспорта и с большим удовольствием делится с регионами своими наработками.