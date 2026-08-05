На выборах в органы местного самоуправления Воронежской области выдвинуто 528 кандидатов

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что губернатор Воронежской области Александр Гусев опубликовал программную статью под названием «Выстоять и победить». В публикации, которая посвящена выборам в Госдуму, глава региона назвал непозволительными попытки «растаскивать граждан по разным политическим углам» под прикрытием лозунгов о демократии в нынешнее сложное время.