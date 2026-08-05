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В балахтинской пекарне 16 человек работали без оформления и медкнижек

Однако в пекарне нашли и другие проблемы.

Прокуратура нашла нарушения в пекарне Балахты Красноярского края. 16 человек работали без трудовых договоров. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Специалисты надзорного ведомства проверили балахтинскую пекарню после жалобы бывшего работника. Выяснилось, что 16 человек — пекари, водители, уборщицы — больше года трудились без оформления. Никаких трудовых книжек, страховых взносов и налоговых отчислений не было.

Прокурор внёс директору представление и возбудил административное дело за уклонение от оформления трудовых договоров. Работодатель исправил нарушение: оформил договоры и перечислил взносы.

Однако в пекарне нашли и другие проблемы: у работников не было медицинских книжек, на стенах — жирные разводы и грязь, отсутствовали дезинфицирующие средства. Возбуждено ещё одно дело за нарушение технических регламентов.

Ранее мы сообщали, что в Лесосибирске контракт на ремонт котельной за 3,8 млн признали незаконным.