В балахтинской пекарне 16 человек работали без оформления и медкнижек

Прокуратура нашла нарушения в пекарне Балахты Красноярского края. 16 человек работали без трудовых договоров. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Специалисты надзорного ведомства проверили балахтинскую пекарню после жалобы бывшего работника. Выяснилось, что 16 человек — пекари, водители, уборщицы — больше года трудились без оформления. Никаких трудовых книжек, страховых взносов и налоговых отчислений не было.
Прокурор внёс директору представление и возбудил административное дело за уклонение от оформления трудовых договоров. Работодатель исправил нарушение: оформил договоры и перечислил взносы.
Однако в пекарне нашли и другие проблемы: у работников не было медицинских книжек, на стенах — жирные разводы и грязь, отсутствовали дезинфицирующие средства. Возбуждено ещё одно дело за нарушение технических регламентов.
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