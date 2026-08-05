МИД Таиланда направил Лаврову письмо в связи с убийством россиян в Паттайе

«~Мои дети — герои. Да, я потеряла самое дорогое, но я знаю одно — эти убийцы больше никогда никого не убьют~. И если благодаря расследованию трагедии моих детей были остановлены те, кто мог продолжить убивать, значит их жизнь изменила судьбы других людей. Для меня Диана и Рома навсегда останутся героями», — написала она в Threads.