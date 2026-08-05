Когда, где и как увидеть звездопад Персеиды — полный гид по главному астрономическому событию лета

Но не думайте, что нужно вставать в четыре утра! Настоящее шоу начинается сразу после заката 12 августа и длится до самого рассвета. Самые «золотые» часы — с полуночи до 3−4 часов ночи, когда радиант поднимается высоко над горизонтом и метеоры видны по всему небу. Если не получится выбраться именно в эту ночь, не переживайте: высокая активность сохраняется в течение трех-четырех дней около пика, а в целом Персеиды можно наблюдать весь указанный период с 17 июля по 24 августа.