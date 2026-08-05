Когда, где и как увидеть звездопад Персеиды — полный гид по главному астрономическому событию лета

В августе можно увидеть один из самых красивых звездопадов года. Метеорный поток Персеиды набирает силу, и в пиковую ночь небо озарят десятки «падающих звезд» ежечасно. В 2026 году новолуние создаст идеальные условия, а наблюдателей ждет еще один сюрприз. Где смотреть, когда выезжать за город и что еще можно увидеть на небе — в материале «Газеты.Ru».
Персеиды — что это такое и почему так называется.
~Персеиды~ — это ежегодный звездопад, который возникает, когда наша планета проходит через шлейф мельчайших частиц, оставленных кометой 109P/Свифта-Туттля. Эти частицы размером с песчинку врезаются в земную атмосферу на колоссальной скорости — около 60 километров в секунду — и мгновенно сгорают. Вспышка длится всего долю секунды, но оставляет яркий светящийся след — ту самую «падающую звезду», на которую мы так любим загадывать желания.
Поток назван по созвездию Персея, из которого, если присмотреться, вылетают «падающие звезды», рассказала «Газете.Ru» астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
«Область вылета метеоров называется радиантом метеорного потока. Радиант Персеид находится на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея», — объясняет астроном.
Персеиды не требуют специального оборудования — их видно невооруженным глазом.
Когда и где можно увидеть Персеиды в 2026 году.
Метеорный поток Персеиды радует нас каждое лето: его действие приходится на период с 17 июля по 24 августа. Но самое впечатляющее зрелище разворачивается в ночь пика.
Именно в это время Земля проходит через самую плотную область пылевого шлейфа кометы Свифта-Туттля. По расчетам астрономов, кульминация наступит в 5:00 утра по московскому времени 13 августа.
Но не думайте, что нужно вставать в четыре утра! Настоящее шоу начинается сразу после заката 12 августа и длится до самого рассвета. Самые «золотые» часы — с полуночи до 3−4 часов ночи, когда радиант поднимается высоко над горизонтом и метеоры видны по всему небу. Если не получится выбраться именно в эту ночь, не переживайте: высокая активность сохраняется в течение трех-четырех дней около пика, а в целом Персеиды можно наблюдать весь указанный период с 17 июля по 24 августа.
Главный вопрос новичков: «А куда именно смотреть?». Метеоры Персеид вылетают из одной области неба, которая называется радиантом. Он находится на границе трех созвездий: Персей, Кассиопея и Жираф. Если вы найдете на небе характерную «галочку» Кассиопеи (она похожа на букву W), а рядом — яркую звезду Капеллу в Возничем, то радиант будет ровно между ними.
Совет: не нужно смотреть строго на радиант! Метеоры разлетаются от него во все стороны, и самые яркие вы увидите по всему небосводу. Чем выше поднимается радиант, тем больше «падающих звезд» будет вокруг. В средней полосе России созвездие Персей видно всю ночь — оно не заходит за горизонт, что делает наблюдения особенно удобными.
Где в России видно лучше всего: регионы с наименьшей облачностью.
Главное правило при выборе места для наблюдения за звездопадом — это не география, а темное небо. Даже в самом южном регионе, если рядом горит уличное освещение, вы не увидите и половины метеоров. Поэтому в первую очередь стоит искать места вдали от городов, с минимальной световой засветкой.
Многолетняя статистика погоды позволяет выделить регионы, где в августе чаще всего бывает ясная погода.
* Юг европейской части России — Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, Калмыкия, республики Северного Кавказа. В августе здесь обычно мало облаков, а в горных районах (Кавказ) воздух особенно прозрачен, что позволяет увидеть даже слабые метеоры.
В северо-западных регионах (Ленинградская, Псковская, Новгородская области) и в центральной полосе августовская погода менее стабильна, здесь чаще бывает облачность. Однако и там можно успешно наблюдать Персеиды, если выбраться за город и дождаться прояснения.
Главный совет: за 2−3 дня до ночи пика (12−13 августа) обязательно сверьтесь с краткосрочным прогнозом погоды для выбранного места. В любом регионе ясное небо — важнее всего.
Персеиды не просто «падают» — они врезаются в атмосферу на скорости 60 километров в секунду! Это в сотни раз быстрее пули. Вспышка длится долю секунды, но некоторые особенно крупные частицы (размером с горошину) оставляют за собой яркий след, который виден 1−2 секунды. Такие метеоры называют болидами — они выглядят как настоящие огненные шары.
В ночь пика при ясном небе можно насчитать до 100 метеоров в час. Это примерно 1−2 «падающие звезды» каждую минуту. Но помните: 100 — это идеальный расчет для зенита, в реальности вы увидите чуть меньше, но даже 50−60 метеоров за ночь — это незабываемое зрелище. Особенно если учесть, что в 2026 году Луна не помешает наблюдениям.
Инструкция для наблюдения за звездопадом:
1. Устройтесь поудобнее — лучше всего лежа на спине, чтобы охватить все небо.
Как сфотографировать Персеиды.
Мечтаете поймать в кадр падающую звезду? Тогда готовьтесь заранее. Вам потребуется:
* камера с ручными настройками;
Как настроить:
* ISO: 1600−3200;
Что делать дальше:
включите непрерывную съемку, чтобы камера щелкала кадр за кадром. Потом эти фото можно склеить в один снимок со множеством метеоров или сделать таймлапс-видео.
Почему 2026 год — лучший для наблюдения Персеид.
В этом году у нас двойная удача. Во-первых, пик Персеид совпадает с фазой новолуния. Это значит, что ночное небо будет абсолютно темным — никакой лунной засветки, которая в прошлые годы «съедала» половину метеоров. Во-вторых, в августе 2026 года мы можем наблюдать редкую планетную компанию.
В ночь на 13 августа, пока вы будете следить за Персеидами, над северо-восточным горизонтом друг за другом появятся шесть планет Солнечной системы: Нептун (после 21:30), Сатурн (21:45), Уран (23:00), Марс (00:30), Меркурий (03:30) и Юпитер (03:55).
12 августа 2026 года также произойдет полное солнечное затмение. На территории России его полную фазу увидят не везде, но это событие делает этот день вдвойне примечательным для астрономов.
Какие еще звездопады мы увидим в 2026 году.
Октябрь порадует нас сразу двумя метеорными потоками. С 6 по 10 октября будут активны Дракониды — максимум ожидается в ночь на 9 октября. В обычных условиях прогнозируется около пяти метеоров в час; заметного усиления потока в 2026 году не ожидается.
21−22 октября наступит пик потока Ориониды, который увидят жители и Южного, и Северного полушарий. В предрассветные часы радиант в созвездии Ориона поднимется максимально высоко над горизонтом.
Ноябрь подарит нам поток Леониды: с 6 по 30 ноября будет активен этот звездопад, пик которого придется на 17−18 ноября.
Декабрь — самый богатый на звездопады месяц для жителей Северного полушария. Сразу два потока можно будет наблюдать в конце года: Геминиды (пик 13−14 декабря) и Урсиды (23 декабря около 01:00 мск). Геминиды будут особенно интенсивными: в небе можно будет увидеть до 120−150 метеоров в час. Максимум Урсид ожидается в ночь с 22 на 23 декабря. Однако ученые предупреждают: пик Урсид совпадает с полнолунием, которое затмит большинство метеоров.