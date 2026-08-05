Бизнес Томской области приглашают принять участие в деловой миссии в ЮАР

Российский экспортный центр полностью финансирует организацию деловой программы бизнес-миссии, в том числе затраты по аренде и застройке площади, информационному продвижению, оплате услуг переводчиков, фотографов и видеооператоров, транспортных расходов и другое. Подать заявку на участие в бизнес-миссии можно по ссылке. Уточнить интересующую информацию можно по телефону 8 (3822) 901−000.