Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бизнес Томской области приглашают принять участие в деловой миссии в ЮАР

Российский экспортный центр полностью финансирует затраты по аренде площади, информационному продвижению и оплате услуг переводчиков.

Предприниматели Томской области до 14 августа могут подать заявки на участие в международной бизнес-миссии в Кейптаун Южно-Африканской Республики, сообщили в департаменте информационной политики администрации региона. Поддержку для участия в мероприятии бизнесу окажут по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

Событие приурочено к Африканской энергетической неделе, которая пройдет 12−16 октября. Она объединит инвесторов и представителей государственных структур стран Африки.

«Это единственное событие на континенте, которое охватывает всю цепочку создания стоимости в энергетике — от разведки и добычи углеводородов до возобновляемых источников, цифровизации, финансирования проектов и развития инфраструктуры. Экспортеры смогут найти новых дистрибьюторов и заказчиков, провести прямые переговоры с потенциальными партнерами, оценить инвестиционный климат региона, презентовать свои решения профильной аудитории», — подчеркнули в сообщении.

Российский экспортный центр полностью финансирует организацию деловой программы бизнес-миссии, в том числе затраты по аренде и застройке площади, информационному продвижению, оплате услуг переводчиков, фотографов и видеооператоров, транспортных расходов и другое. Подать заявку на участие в бизнес-миссии можно по ссылке. Уточнить интересующую информацию можно по телефону 8 (3822) 901−000.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.