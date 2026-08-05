Бизнес Томской области приглашают принять участие в деловой миссии в ЮАР

Предприниматели Томской области до 14 августа могут подать заявки на участие в международной бизнес-миссии в Кейптаун Южно-Африканской Республики, сообщили в департаменте информационной политики администрации региона. Поддержку для участия в мероприятии бизнесу окажут по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».
Событие приурочено к Африканской энергетической неделе, которая пройдет 12−16 октября. Она объединит инвесторов и представителей государственных структур стран Африки.
«Это единственное событие на континенте, которое охватывает всю цепочку создания стоимости в энергетике — от разведки и добычи углеводородов до возобновляемых источников, цифровизации, финансирования проектов и развития инфраструктуры. Экспортеры смогут найти новых дистрибьюторов и заказчиков, провести прямые переговоры с потенциальными партнерами, оценить инвестиционный климат региона, презентовать свои решения профильной аудитории», — подчеркнули в сообщении.
Российский экспортный центр полностью финансирует организацию деловой программы бизнес-миссии, в том числе затраты по аренде и застройке площади, информационному продвижению, оплате услуг переводчиков, фотографов и видеооператоров, транспортных расходов и другое. Подать заявку на участие в бизнес-миссии можно по ссылке. Уточнить интересующую информацию можно по телефону 8 (3822) 901−000.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.