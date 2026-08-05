Красноярцы могут стать участниками конкурса «Связующая нить народов России»

«“Связующая нить народов России” соединяет прошлое и настоящее — это призыв, чтобы никто из героев не был забыт, а историю никто и никогда не смог переписать. Герои сегодня есть, особенно в зоне проведения СВО, но героем можно стать и здесь. Надо ответить самому себе на вопрос, что ты делаешь сегодня для общей победы, на что ты готов и чем ты можешь быть полезен», — отметила руководитель комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.