Красноярцы могут стать участниками конкурса «Связующая нить народов России»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В честь Года единства народов России объявлен конкурс «Связующая нить народов России».
Организаторы приглашают молодых людей в возрасте от 8 до 23 лет поделиться историями своих семей через стихи, рассказы или рисунки. Главная тема работ — подвиги героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.
«“Связующая нить народов России” соединяет прошлое и настоящее — это призыв, чтобы никто из героев не был забыт, а историю никто и никогда не смог переписать. Герои сегодня есть, особенно в зоне проведения СВО, но героем можно стать и здесь. Надо ответить самому себе на вопрос, что ты делаешь сегодня для общей победы, на что ты готов и чем ты можешь быть полезен», — отметила руководитель комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.
Ранее в 2025 году в аналогичном конкурсе «Связующая нить» в финал попало семь участников из Красноярского края: это Гусева Евгения, Дробов Егор, Закирова Галина, Иванова Лада, Коротцев Егор, Ларин Илья, Саповская Наталья. Прочитать их работы можно на сайте конкурса.
Заявки на конкурс принимаются до 31 октября. Загрузить свои работы можно на официальном сайте «Связующая нить народов России».
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