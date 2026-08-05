Мошенники летом активнее используют увлечение детей гаджетами

«Лето — время отдыха, но для мошенников это время работы. Пока дети играют в любимые игры и общаются в чатах, злоумышленники уже там. Они говорят с ними на одном языке, используют те же мемы и предлагают “бесплатные скины” или “секретные коды”. Ребенок не видит угрозы, потому что ему пишет “свой”. Это не просто обман, это настоящая охота. И цель — не только игровой аккаунт, а доступ к кошелькам родителей», — сказал Свищев «Ленте.ру».
По словам депутата, самая распространенная ловушка мошенников — обещание бесплатных игровых предметов и валюты. Ребенку предлагают «редкий скин» или подарочную карту, просят перейти по ссылке и ввести данные аккаунта — в результате он теряет и аккаунт, и накопления, отметил Свищев.
Он добавил, что существует и другая схема обмана — фейковые аккаунты друзей, которые просят «одолжить» игровую валюту или перевести деньги на карту.
Особую опасность представляют фишинговые ссылки под популярными видео: переход по ним может привести к заражению устройства вирусом или краже данных, предупредил депутат. Подросткам также предлагают легкий заработок за лайки, репосты или комментарии, а затем выманивают данные или просят установить программу, пояснил Свищев.
«Ребенок не подозревает, что за “легкими деньгами” стоит кража данных. Он просто хочет помочь приятелю или заработать на новую игру. А мошенники играют на его доверии и желании получить что-то бесплатно. Это цинично и жестоко», — подчеркнул парламентарий.
Депутат отметил, что родители должны учить детей безопасному поведению: объяснять, что «бесплатные скины» не требуют ввода пароля, и включить двухфакторную аутентификацию на всех аккаунтах. Важно установить правило: любые предложения «скачать», «отправить фото» или «перейти по ссылке» нужно обсуждать с родителями, добавил Свищев. Он уточнил, что главное — укреплять доверие, чтобы ребенок не боялся рассказать о подозрительных сообщениях и знал, что ему помогут, а не накажут.
Защита детей в интернете — это не запреты игр и социальных сетей, а разговоры, доверие и знание простых правил, заключил депутат.