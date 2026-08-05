Мошенники летом активнее используют увлечение детей гаджетами

«Лето — время отдыха, но для мошенников это время работы. Пока дети играют в любимые игры и общаются в чатах, злоумышленники уже там. Они говорят с ними на одном языке, используют те же мемы и предлагают “бесплатные скины” или “секретные коды”. Ребенок не видит угрозы, потому что ему пишет “свой”. Это не просто обман, это настоящая охота. И цель — не только игровой аккаунт, а доступ к кошелькам родителей», — сказал Свищев «Ленте.ру».