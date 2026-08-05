Метрощит «Евдокия» обогнул исторический квартал на улице Горького

Напомним, последний тоннель между станциями «Горьковская» и «Площадь Свободы» начали прокладывать в конце июля. Для этого используют еще один щит «Алена». Он назван в честь девушки Алены, которая, по легенде, в XVI веке по пути за водой вступила в бой с врагами с одним коромыслом в руках.