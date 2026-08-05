В Таганрогском заливе не обнаружили нефтепродуктов

Специалисты не выявили следов нефтепродуктов в воде и на пляжах Таганрогского залива. Об этом заявили в администрации Таганрога.
Санитарно‑эпидемиологическую экспертизу провёл филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Таганроге. Проверка охватила пляжи «Тополь», «Приазовье», «Елисеевский», «Центральный», «Приморский», «Иглу Парк “Медуза”», а также береговую линию Пушкинской набережной. По данным экспертов, водный объект в этих зонах соответствует санитарным нормам по содержанию нефтепродуктов.
При этом в конце июля глава города Светлана Камбулова сообщала о незначительном отклонении по водородному показателю (pH) в пробах воды.
Повышенное внимание к состоянию залива связано с ЧП, произошедшим 10 июля: тогда из‑за атаки беспилотников случился пожар на нефтеналивном терминале. После этого на побережье находили следы нефтепродуктов — к 15 июля волонтёры и службы собрали около 7 тонн загрязнённого песка (примерно 250 мешков). Кроме того, 25 июля фиксировали новые случаи загрязнения в районе Богудонии — их оперативно устранили.
Сейчас мониторинг акватории и береговой линии ведут ежедневно: специалисты и волонтёры регулярно проверяют состояние берега и качество воды.