Компания бывшего вице-мэра Воронежа не смогла оспорить торги по капремонту поликлиники на Левом берегу

Министерство строительства Воронежской области подвело итоги конкурса на капитальный ремонт городской поликлиники № 16. Победителем признано ООО «Генстрой проект» из Богучара Алексея Сывороткина, ставшее единственным участником и не снизившее начальную цену — 227 млн руб. Второй участник — ЗАО «Строительно-монтажное предприятие “Электронжилсоцстрой”» господина Гайдая — не был допущен к конкурсу. Компания обратилась с жалобой на отклонение заявки, считая, что комиссия ошибочно не зачла его опыт строительства поликлиники № 22. По мнению антимонопольщиков, контракт по этому объекту не испонен до конца (на 496,8 млн руб. из 569 млн), также отсутствовал акт приемки объекта. В итоге жалоба признана необоснованной.