Компания бывшего вице-мэра Воронежа не смогла оспорить торги по капремонту поликлиники на Левом берегу

Управление ФАС по Воронежской области признало необоснованной жалобу ЗАО «СМП “Электронжилсоцстрой”» бывшего вице-мэра облцентра Юрия Гайдая на торги. Компания оспаривала свой недопуск к капитальному ремонту городской поликлиники № 16, расположенной на улице Арзамасской, 4 — вблизи парка «Алые паруса». Это следует из госзакупок.
Министерство строительства Воронежской области подвело итоги конкурса на капитальный ремонт городской поликлиники № 16. Победителем признано ООО «Генстрой проект» из Богучара Алексея Сывороткина, ставшее единственным участником и не снизившее начальную цену — 227 млн руб. Второй участник — ЗАО «Строительно-монтажное предприятие “Электронжилсоцстрой”» господина Гайдая — не был допущен к конкурсу. Компания обратилась с жалобой на отклонение заявки, считая, что комиссия ошибочно не зачла его опыт строительства поликлиники № 22. По мнению антимонопольщиков, контракт по этому объекту не испонен до конца (на 496,8 млн руб. из 569 млн), также отсутствовал акт приемки объекта. В итоге жалоба признана необоснованной.
Деньги на поликлинику на Арзамасской, 4 направят из областного бюджета, основную часть — в 2027 году. Подрядчику предстоит выполнить работы в пять этапов до июня 2028 года. Гарантийный срок на объект составит пять лет. В перечень работ входят: ремонт систем отопления, водоснабжения и водоотведения, вентиляции и кондиционирования, внутренних слаботочных сетей, а также обновление кровли, входных групп, навесов и внутренняя отделка помещений.
Здание переменной этажности (от трех до семи этажей) вмещает не только взрослую поликлинику № 16, но и городскую клиническую больницу № 5, а также детскую поликлинику № 9, следует из данных «Яндекс. Карт».
ООО «Генстрой проект» зарегистрировано в 2017 году в Богучаре Воронежской области, основной вид деятельности — внутренняя отделка зданий. Генеральным директором и учредителем является Алексей Сывороткин. По итогам 2025 года выручка компании выросла почти в четыре раза по сравнению с 2024 годом — с 13,3 до 65,4 млн руб. Чистая прибыль за тот же период снизилась на 94% — с 3,3 млн до 192 тыс. руб.
В начале июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что ООО «Генстрой проект» заключило контракт на ремонт хозяйственного корпуса № 2 областной клинической больницы № 1 в Воронеже за 102,6 млн рублей, также став единственным участником торгов.