Инвестпортфель Ростовской области превысил 600 проектов на 1 трлн рублей

Инвестиционный портфель Ростовской области включает более 600 проектов на сумму свыше 1 трлн руб. Из них 35 проектов на сумму более 520 млрд руб. входят в перечень ключевых. Об этом «Ъ-Ростов» рассказали в министерстве экономического развития региона.