Москвичи стали реже забирать забытые в МФЦ документы на недвижимость

«На текущий момент в столичном филиале хранится более 720 тысяч невостребованных документов, а с начала 2026 года в архив поступило свыше 63 тысяч таких документов», — приводятся в сообщении слова заместителя директора филиала ППК «Роскадастр» по Москве Виктора Горелышева.