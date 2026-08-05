Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичи стали реже забирать забытые в МФЦ документы на недвижимость

МОСКВА, 5 авг — РИА Недвижимость. В Москве в первом полугодии гражданам выдали более 2,5 тысяч невостребованных в МФЦ документов на недвижимость, что почти на 9% меньше прошлогоднего результата, сообщила пресс-служба столичного Росреестра.

Источник: Агентство «Москва»

В сообщении отмечается, что документы, своевременно не полученные в центрах госуслуг, передаются в Роскадастр.

«На текущий момент в столичном филиале хранится более 720 тысяч невостребованных документов, а с начала 2026 года в архив поступило свыше 63 тысяч таких документов», — приводятся в сообщении слова заместителя директора филиала ППК «Роскадастр» по Москве Виктора Горелышева.

Невостребованные документы, как уточняется в нем, хранятся в архиве филиалов ППК «Роскадастр» от трех до десяти лет.