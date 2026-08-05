Москвичи стали реже забирать забытые в МФЦ документы на недвижимость

В сообщении отмечается, что документы, своевременно не полученные в центрах госуслуг, передаются в Роскадастр.
«На текущий момент в столичном филиале хранится более 720 тысяч невостребованных документов, а с начала 2026 года в архив поступило свыше 63 тысяч таких документов», — приводятся в сообщении слова заместителя директора филиала ППК «Роскадастр» по Москве Виктора Горелышева.
Невостребованные документы, как уточняется в нем, хранятся в архиве филиалов ППК «Роскадастр» от трех до десяти лет.