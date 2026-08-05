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Хабаровский край вернёт на экран историю Дальнего Востока

Первые фильмы расскажут о героях Дальнего Востока, фестивале «Время петь» и истории региона.

В Хабаровском крае вновь начнёт работать Дальневосточная студия кинохроники, которая после многолетнего перерыва готовит новые фильмы о регионе, сообщает губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём МАХ-канале.

В этом году студия приступит к съёмкам трёх документальных картин. Они будут посвящены детскому музыкальному фестивалю «Время петь», 88-й отдельной стрелковой интернациональной бригаде Дальневосточного фронта и легендам Хабаровского края.

«Дальневосточная студия кинохроники — одна из старейших в стране. В 2000-х её работа была приостановлена, опытные сотрудники остались без дела. В начале этого года принял решение возродить студию, и сегодня её команда уже активно работает», — рассказал Дмитрий Демешин.

По словам главы региона, у студии сохранилось уникальное наследие — архивы с киноплёнками с 1922 года, редкие фотографии и документы, а также часть оборудования прошлых десятилетий. Теперь эти материалы планируют использовать в новых проектах.

«У студии есть уникальное наследие. В её архивах хранятся киноплёнки, редкие фотографии и документы, с которых только недавно сняли гриф секретности. Частично сохранилось и раритетное оборудование 60−80-х годов. Теперь эта история получит новую жизнь, уже на экране», — отметил губернатор.

Сейчас в производстве студии уже находятся полнометражный документальный фильм «Лёд. Мяч. Эпоха», посвящённый 80-летию хоккейного клуба «СКА-Нефтяник», а также игровой короткометражный фильм о писателе, охотоведе и дальневосточнике Всеволоде Сысоеве, которому в 2026 году исполнилось бы 115 лет.

Отдельное направление работы — подготовка новых кадров для киноиндустрии. В проекты студии будут вовлекать студентов Хабаровского филиала ВГИКа и представителей местных киногрупп.

«Важно, что студия становится площадкой для молодых. Чтобы ребята могли получать опыт, развиваться в профессии и строить карьеру здесь, на Дальнем Востоке», — подчеркнул Дмитрий Демешин.

Глава региона уверен, что возвращение студии поможет сохранить историю края и рассказать о ней зрителям по всей стране.

«Дальневосточная студия кинохроники — часть истории нашего края. Сегодня делаем первые шаги, чтобы возродить её и чтобы о хабаровском кино знала вся страна», — сказал Дмитрий Демешин.