Хабаровский край вернёт на экран историю Дальнего Востока

«У студии есть уникальное наследие. В её архивах хранятся киноплёнки, редкие фотографии и документы, с которых только недавно сняли гриф секретности. Частично сохранилось и раритетное оборудование 60−80-х годов. Теперь эта история получит новую жизнь, уже на экране», — отметил губернатор.