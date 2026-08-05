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Красноярское УФАС заподозрило две АЗС в картельном сговоре

Красноярское УФАС выявило признаки картельного сговора между операторами автозаправочных станций.

Красноярское УФАС выявило признаки картельного сговора между операторами автозаправочных станций, сообщили в ведомстве.

Речь идет об ООО «СТАРТ» и ИП, работающих под популярным брендом. По версии УФАС, они допустили синхронное установление и поддержание одинаковых розничных цен на АИ-100, АИ-95, АИ-92 и дизельное топливо на своих заправочных станциях.

При этом цены на этих заправках существенно превышали средние розничные цены по Красноярскому краю по данным Росстата.

В УФАС считают, что такие действия свидетельствуют о согласованном поведении конкурентов, направленном на установление и поддержание экономически необоснованных цен. В случае подтверждения нарушения компаниям грозят штрафы.

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