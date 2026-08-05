Красноярское УФАС заподозрило две АЗС в картельном сговоре

Красноярское УФАС выявило признаки картельного сговора между операторами автозаправочных станций, сообщили в ведомстве.
Речь идет об ООО «СТАРТ» и ИП, работающих под популярным брендом. По версии УФАС, они допустили синхронное установление и поддержание одинаковых розничных цен на АИ-100, АИ-95, АИ-92 и дизельное топливо на своих заправочных станциях.
При этом цены на этих заправках существенно превышали средние розничные цены по Красноярскому краю по данным Росстата.
В УФАС считают, что такие действия свидетельствуют о согласованном поведении конкурентов, направленном на установление и поддержание экономически необоснованных цен. В случае подтверждения нарушения компаниям грозят штрафы.
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