Красноярское УФАС заподозрило две АЗС в картельном сговоре

Речь идет об ООО «СТАРТ» и ИП, работающих под популярным брендом. По версии УФАС, они допустили синхронное установление и поддержание одинаковых розничных цен на АИ-100, АИ-95, АИ-92 и дизельное топливо на своих заправочных станциях.