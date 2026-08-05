Ремонт путепровода у Мызинского моста завершили на 90%

Путепровод у Мызинского моста в Нижнем Новгороде почти готов: строительная готовность объекта приближается к 90%. Об этом сообщили в МКУ «ГУММиД».
Капитальный ремонт путепровода выполнялся в три этапа. Работы по первым двум этапам уже завершены, третий находится в финальной стадии. Сейчас подрядчик завершает окраску балок и конусов, далее предстоит установить барьерное и перильное ограждения, а также уложить асфальтовое покрытие.
Отмечается, что работы ведутся с опережением графика — в связи с этим планируется досрочно открыть полноценное движение автотранспорта по путепроводу.
Ранее нижегородцам рассказали о ходе ремонта дорог в городе.