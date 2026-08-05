Ремонт путепровода у Мызинского моста завершили на 90%

Капитальный ремонт путепровода выполнялся в три этапа. Работы по первым двум этапам уже завершены, третий находится в финальной стадии. Сейчас подрядчик завершает окраску балок и конусов, далее предстоит установить барьерное и перильное ограждения, а также уложить асфальтовое покрытие.